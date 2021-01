La mamá de Michelle Amaya se vistió de habitante de calle para dar con los asesinos de su hija

Noticias Caracol reveló cómo las autoridades lograron identificar, con la ayuda de la mamá de la menor, a los asesinos de Michelle Amaya, los cuales fueron detenidos.

“Decidí cambiar mi aspecto físico, envolverme en una cobija de una mascota para que tuviera muy mal olor, trituré mucho carbón para manchar mi cara, entrar a ese lugar y esconderme para que ellos sintieran que yo hacía parte de ese mundo. Así lo hice cada noche y el lugar en donde siempre me sentaba fue la esquina donde encontraron el cuerpo de la niña, como si tal vez ella siempre me dijera que llegara ahí, a descansar o a escuchar… no lo sé. Todos los días, desde el día 3 de diciembre”, contó la madre a Noticias Caracol.