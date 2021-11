La última vez que hablé con él estaba en Patio Bonito: reportan joven desaparecido en Bogotá

Dice Tatiana Duarte, madre de Juan Sebastián Osorio, de 25 años, que la última vez que tuvieron contacto con él fue el pasado jueves, 18 de noviembre, en la noche, cuando el mismo joven le dijo a través de una llamada telefónica que estaba en el barrio Patio Bonito, al sur de Bogotá.

Duarte contó que Sebastián le pidió el carro prestado el 10 de noviembre, con el compromiso de que lo tenía que regresar el miércoles siguiente; es decir el miércoles, 17 de noviembre, algo que por supuesto no se dio.

“Tenía que volver el miércoles siguiente y no llegó, luego me llamó y me dijo que venía en Villeta, luego en Funza y luego que estaba en el barrio Patio Bonito, yo le pregunté qué hacía allá y no me supo dar razón”, indicó Duarte.

Agrega la madre del joven desaparecido que el caso ya está en la Fiscalía, Policía, Sijín, Medicina Legal y que cualquier información que puedan entregarle de su hijo pueden comunicarse al 3008556883.

“En Medicina Legal no está y en la Policía, por las placas del carro, no aparece ningún siniestro”, puntualizó Duarte.

