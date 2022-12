La versión de la hija de Ricardo Carvajal, acusado como autor del atentado

La hija de Ricardo Andrés Carvajal, señalado como autor intelectual del fatal atentado en la Escuela General Santander este jueves, asegura que el hombre es inocente y que hará todo lo posible por demostrarlo.

Nicol Carvajal, de 21 años, llegó desde muy temprano a los Juzgados de Paloquemao a la espera de su papá, que fue trasladado a ese complejo judicial para iniciar la audiencia de legalización de captura.

La joven explicó en diálogo con BLU Radio que, cuando ocurrió el ataque este jueves, su hermana, su papá y ella desayunaron juntos:

"Él llegó a hacernos el desayuno y salió a comprar pan a la panadería; yo tengo vídeos incluso cuando se ve que llega allá."

Dice que después de las 10:00 de la mañana, su padre salió a trabajar y regresó a las 8:00 de la noche a su apartamento, donde vivía solo: "Él vivía con mi abuela a unas cuadras de la casa donde estoy con mi hermana. Me enteré de la captura cuando mi abuela me contó. Dejaron todo el cuarto desordenado, yo no he podido hablar con él."

En ese sentido, asegura que no entiende por qué relacionan a su padre con el atentado y aclaró que, aunque el hombre sí tiene antecedentes judiciales, no cometería un crimen como el que le están imputando.

"¿Por qué no haría algo así ahora, sabiendo que él tiene inconvenientes con la justicia en tiempos pasados? Las personas cambian y tampoco llegaría a hacer algo él. Es totalmente ilógico, él no haría algo así. La persona que es mi papá es totalmente diferente a lo que le están haciendo parecer ahora”, aseguró Nicol.

Así mismo, dijo que Ricardo Andrés estuvo haciendo un curso con Bomberos Bogotá durante un año en el que estaba aprendiendo labores humanitarias.

Sobre los elementos hallados por la Fiscalía, Nicol indicó que el celular incautado era el personal de su papá, el overol es uno de los tantos que tiene y que se pone cuando trabaja en labores de casa, como pintar paredes y arreglar tejados, y agregó: "lo del manual de alistamiento no tengo idea de cómo llegó allá”.

A Ricardo Andrés Carvajal se le imputarán los cargos de terrorismo y homicidio agravado por el crimen perpetrado en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, que dejó un saldo de 21 personas muertas, una de ellas el perpetrador, y 68 más heridas.