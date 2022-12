Ladrones asaltaron oficina ‘antiatraco’ de banco en el norte de Bogotá

Los clientes de una sede del banco BBVA, ubicada en la calle 85 con carrera 18, norte de Bogotá, fueron sorprendidos por dos asaltantes que, encapuchados y con armas de fuego, robaron dos cajas.

Una de las víctimas del asalto contó a BLU Radio los momentos de angustia que vivió al interior de la sede bancaria cuando se disponía a sacar un certificado.

“A las 11:30 de la mañana entré al banco a pedir una certificación, estando en la caja se acercó un tipo bajito y le decía al cajero esto es un atraco, entrégueme el dinero (…) me dio miedo y yo me iba a volar (…) pero me di cuenta que tenía un arma real y con el revólver en la mano me empujó y me dijo que se calle, no me mire o se muere”, relató la mujer.

Las autoridades continúan revisando las cámaras de seguridad para lograr la identificación de los asaltantes a la sede bancaria.

