Ladrones robaron a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de BLU Radio

El director del servicio informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, fue víctima de un atraco en Bogotá en la calle 127 con carrera 15, en el norte de Bogotá, en el sentido occidente – oriente, justamente en una de las esquinas más concurridas de la ciudad, a plena luz del día.

“Iba en mi carro, manejando, trancón, ventanas cerradas, las dos. Recibí una llamada, guardé el teléfono, sentí que me golpearon el vidrio. Dije, le pegué a un carro y me están reclamando, Cuando veo son dos motos. Adelante un tipo, ambos con el casco puesto por supuesto, para no darse a conocer, para no saber quiénes son. El de adelante me estaba apuntando con un revolver por el panorámico y el de atrás era el que estaba golpeando el vidrio para que yo lo bajara y le entregara el celular”, narró Ospina.

“Tres segundos, uno no sabe ni qué hacer. Uno no sabe si pasarle el teléfono por la ventana del piloto o la del copiloto”, agregó.

El director del servicio informativo de BLU Radio aseguró que en medio de la tensión vaciló.

“No sabía qué hacer. Lo que yo quería hacer era entregar el teléfono. Realmente la conciencia me lleva a que no voy a exponer mi vida por un celular, pero entonces de los nervios abrí fue la ventana mía”, prosiguió en su relato.

“Bajo el vidrio del copiloto, le entrego el celular y los señores se van. Esto pasó en tres segundos”, complementó.

