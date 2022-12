Lamento que un candidato presidencial promueva la violencia en Bogotá: Peñalosa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, advirtió que no permitirá que los violentos se tomen las manifestaciones antitaurinas y dijo que así no lo comparta va a garantizar que se pueda cumplir con la temporada de corridas.



El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa lamentó lo ocurrido este domingo en la plaza de toros La Santamaría y aseguró que los desmanes fueron generados por una minoría antitaurina impulsada por líderes políticos como el exalcalde Gustavo Petro.



"Es lamentable que un exalcalde y ahora candidato presidencial como Gustavo Petro promueva la violencia para polarizar la situación de los toros y con mentiras impulsen que antitaurinos, aunque no la mayoría, agredan a personas únicamente para conseguir votos”, dijo.



“Vamos a aumentar la seguridad de la plaza de toros y garantizaremos que las personas que van a participar de este espectáculo, aunque no estemos de acuerdo con él, puedan estar tranquilos (…) vamos a judicializar también a todos los que están usando la violencia", añadió el mandatario.



Peñalosa puntualizó que no permitirá las protestas y aseguró que junto con el fiscal general de la Nación sancionará ejemplarmente a las personas que generen violencia en cada corrida de toros que ocurra en la ciudad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Policía de Medellín investiga la responsabilidad de los padres del menor de 14 meses que murió atacado por un perro Pitbull en el noroccidente de la ciudad.



-En 2016 fueron asesinados 117 líderes sociales y se incrementó presencia de paramilitares en las zonas donde antes hacían presencia las Farc, según lo revela un informe de Indepaz.



-Las Fuerzas Militares negaron cualquier participación en el supuesto enfrentamiento que se habría dado en el Cauca con guerrilleros de las Farc.



-Está en Colombia el presidente de Francia Francois Hollande. Este lunes en la mañana depositará una ofrenda en la Quinta de Bolívar y luego se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos.



-El proceso de paz de Colombia no está en la agenda oficial de la Cumbre de la Celac que será esta semana en Punta Cana, República Dominicana.



-En Cali 400 familias afectadas por la creciente del río Cauca están a la espera de la ayuda humanitaria. Debido al desbordamiento la vía que comunica a Cali con Candelaria se encuentra con paso restringido



-Rechazo ha generado el nuevo modelo de pico y placa en Bucaramanga que comenzó a regir desde las 5 de la mañana de hoy, gremios económicos DE Santander rechazaron esta medida.



-En Estados Unidos preparan una demanda contra el nuevo presidente Donald Trump por presuntos conflictos de interés que no fueron resueltos antes de que llegara a la Casa Blanca.



-En Venezuela la oposición y el gobierno convocaron movilizaciones en Caracas, en el marco de la conmemoración del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez hace 59 años.



-Tras el juramento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, autorizó 600 nuevos asentamientos ilegales.



-Una mexicana fue detenida en España por promover el terrorismo yihadista. La mujer era una de las figuras más relevantes de la comunidad islámica de su país