Hombre habría violado a por lo menos tres niños en un colegio público de Medellín

En exclusivo, Blu Radio conoció un nuevo caso de presunto caso de abuso sexual al menos a tres niños en un colegio de Medellín. El presunto responsable se hacía llamar “zombie”.

Y es que en Antioquia los niños siguen pagando un descalabro social que no parece tocar techo, en las últimas horas, se conoció la historia de un menor de cinco años que habría sido víctima de abuso sexual en el Jardín infantil Aranzazu de la institución educativa Carlos Vieco, en Medellín. Un familiar denunció cómo se enteró de este caso el pasado viernes 26 de abril.

“Cuándo yo recibí el niño en la institución el niño se me desplomó llorando de un dolor mami, mami, mami, me duele atrás”, relató.

La denunciante reveló que inmediatamente llevó al niño a la Clínica León Trece de Medellín, en donde tendría un fatídico diagnóstico: “Allá me lo revisan la psicóloga, los doctores y bienestar familiar e ICBF, hicieron unos exámenes de sangre y le quitaron la ropita para examinarlo a ver si tenía alguna evidencia y resulta de que el niño si fue ultrajado sexualmente”, confirmó en Blu Radio.

Esta historia vendría siendo repetitiva, según el relato de familiares del menor, que señalaron que el supuesto responsable los involucra con juegos cuando los dejan ir solos al baño.

“Le pregunté que cómo jugaba en el colegio y me dijo que jugaba chucha cogida chucha escondida dijo y a las palmaditas le dije que me enseñara jugar y se quitó la ropa de inmediato yo también debo quitarme la ropa y me dijo no entonces yo le dije quién más se quita la ropa y me dijo con los que yo juego cuando es compañeros y juego con el zombie”, contó.



Según conoció Blu Radio las víctimas serían dos niños y una niña. A raíz de esta situación, esta familia relató que su vida se ha convertido en un completo sufrimiento.

Aún no se sabe quién puede ser el presunto responsable, sin embargo, la familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía y lo único que piden es justicia.

Desde la Secretaría de Educación de Medellín señalaron a Blu Radio que conocían el caso y que se dio inicio de una ruta con los denunciantes y la institución para abordar y esclarecer lo sucedido.