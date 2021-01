“Lanzaron a la mujer como una muñeca de trapo”: testigo del caso de la muerte de Ana María Castro

Un fiscal de la Unidad de Vida expuso varias pruebas en contra de Julián Ortegón Mosquera, entre ellas las declaraciones de un testigo clave: Alejandro Vega Novoa, un vecino de la calle 80 con carrera 69, quien llamó a la línea de emergencias 123 para avisar que Ana María Castro Romero fue empujada de una camioneta negra en altura de la calle 80 con carrera 68.

A una distancia de 30 metros asegura el fiscal que el testigo clave “dijo que se trataba de un carro oscuro con vidrios polarizados que iba por el carril central y que empezó a hacer maniobras hacia el carril derecho y luego volvió al carril central, frenó y alcanzó a ver cuando abren la puerta de atrás del vehículo y, afirmó, botaron a una chica cayendo como si fuera un muñeco de trapo”, explicó el fiscal del caso ante el juzgado 33 de Bogotá.

A su turno, la abogada de la familia de la víctima, Wendy López, reveló un video en donde aparece Ana María Castro en alto grado de embriaguez antes de salir de un establecimiento.

La abogada se refirió al extravío del celular personal de la mujer y que lo habrían ocultado los ocupantes del vehículo.

“Esto es corroborado precisamente por las entidades de salud a las que fue remitida y atendida la señorita Ana María Castro, en donde manifiestan las pertenencias con las que iba y que precisamente no se evidenció la existencia del celular”.

Por su parte, Rafael Antonio Gómez, abogado de Julián Ortegón, aseguró que su cliente no pudo haber empujado a la mujer de 21 años. “No creo que una persona pueda ser tan mala gente, que viendo lo que ocurría se hayan ido al apartamento de Julián a seguir rumbeando. No, ellos la dejaron ahí y se cayó y estaba pegada del vehículo, tal vez no se dieron cuenta”.