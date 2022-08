Le robaron la cédula en Bogotá, sacaron millonarios créditos y, no contentos, ahora la extorsionan

Una mujer en Bogotá denunció en el Ojo de la Noche que viene siendo víctima de delincuentes que tienen en su poder su cédula, la cual utilizaron para pedir millonarios créditos y hoy ella tiene deudas que superan los 60 millones de pesos.

Según explicó la mujer, tras perder su identificación hace dos meses, los delincuentes la encontraron y empezaron a usar el documento de identidad para solicitar créditos en internet, deudas millonarias que hoy le cobran a ella.

Publicidad

La primera llamada que recibió, además de encender la alarma por la situación que enfrentaba, fue el inicio de la incómoda situación que hoy afecta también a su familia.

"Empezaron a llamar a mi mamá, primero fue en Davivienda, un préstamo de 60 millones, lo cual yo nunca había hecho. Y hace como una semana empezaron otra vez, que yo era una ratera, que yo era una ladrona, que tenía que devolver la plata, plata que supuestamente yo me había robado", explicó la mujer.

Situación que se ha ido complicando, ya que no solo les cobran con palabras fuertes y agresivas, sino que empezaron a enviar imágenes a los contactos de la mujer y de su mamá, donde las señalan de ladronas.

El otro caso denunciado, tiene como víctima a un hombre al que le robaron una imagen de sus redes sociales, la editaron y la compartieron entre sus contactos. En dicha fotografía lo señalan de violador.

Publicidad

Tras notar la existencia de la fotografía que estaba circulando entre sus contactos en redes, recibió una llama extorsiva para que dejen de difundir la imagen en la que le afectan su reputación.

"Un día simplemente terminado ya mi jornada labora, me envían esa fotografía, un WhatsApp sin imagen de perfil ni nada por el estilo. Ahí aparecen montadas un montón de acusaciones que no son ciertas, me dicen eso. Obviamente yo me asunto, reviso, me hacen una extorsión, me comentan que me van a cobrar un dinero, si no publican la imagen por todas partes. Yo me asusto, bloqueo la cuenta y voy directamente con las autoridades", señaló la víctima.

Publicidad

Las denuncias ya están hechas ante la Fiscalía, pero el daño en su reputación ya está hecho.

Escuche el informe del Ojo de la Noche en Mañanas Blu:

Le puede interesar: