La brutal agresión de estudiantes de prestigiosos colegios de Bogotá a un joven: "Lo vamos a matar"

Una serie de videos que muestran una repudiable escena de la golpiza que le propinaron un grupo de estudiantes de dos prestigiosos colegios de Bogotá a un joven de 17 años ha generado todo tipo de rechazo y preocupación en ambas comunidades educativas.

CM&, noticiero de Canal 1, fue el encargado de revelar el ataque en el que participaron más de 10 adolescentes del Colegio Italiano y el Liceo Francés, durante una fiesta privada en la localidad de Chapinero, oriente de la capital, contra otro estudiante del colegio San Carlos.

En las imágenes compartidas por el ya mencionado medio se observa cómo, con sevicia y burla, someten al joven con puños y patadas, mientras otros ríen y celebran la golpiza. Según el noticiero, la denuncia ya se encuentra en manos de la Fiscalía.

En una parte del clip, cuando todo parecía cesar y la víctima salir de la escena, los agresores lo siguen y vuelven a increparlo, cuando se escucha de fondo una estremecedora amenaza: "Corra, hijue...., que lo vamos a matar".

La madre del joven violentado contó que a su hijo lo golpearon sin descanso, lo amenazaron y casi "lo matan"; su familia espera sanciones por parte de los colegios a los involucrados. “Terminó con ambos ojos hinchados, con la boca reventada. Habría podido morirse ese día”, expresó.

“Lo veían golpeado en el piso y seguían pegándole, yo no entiendo este nivel de violencia, porque además son niños que no han tenido privaciones, lo han tenido todo en la vida y golpean a los demás por diversión, sin medir las consecuencias, casi me lo matan”, relató la mujer al medio.

Después de conocerse los videos, ambos instituciones educativas se pronunciaron al respecto, rechazaron cualquier acto de violencia y expresaron su solidaridad con la víctima y su familia.

"El Liceo Francés en cabeza de su Rector, Maxime Prieto, rechaza todo acto de violencia y comportamiento que atente contra la integridad de otro ser humano (...) Deseamos una pronta recuperación al joven afectado y seguiremos trabajando en educar a nuestra juventud en un ambiente sano que promueva el respeto y el equilibrio”, expresó el Liceo Francés.

Por su parte, el Colegio Italiano también anunció que trabajarán con las autoridades competentes y las partes involucradas para que se tomen las acciones necesarias al respecto.

“Es esencial que, como comunidad educativa, reflexionemos sobre este incidente y continuemos trabajando en la prevención de futuros actos de violencia, implementando proyectos y actividades de sensibilización y formación, tanto dentro como fuera del aula, para promover valores fundamentales como el respeto, la empatía y la resolución pacífica de conflictos, valores estos, fundamentales de nuestra filosofía educativa”, concluye el comunicado.

