Los carros en el parqueadero del Hospital Simon Bolívar ya no caben

El parqueadero del hospital Simón Bolívar, en el norte de Bogotá, no da a basto; BLU Radio visitó el centro médico y se evidenció cómo vehículos particulares parquean sobre los andenes por la falta de parqueaderos. Muchos de ellos, en ocasiones, obstaculizan las salidas de las zonas azules prioritarias para personas discapacitadas.



Una de las usuarias del hospital explicó cómo perjudican a los pacientes, sobre todo en las horas de la mañana.



"A veces entrar al parqueadero del hospital es imposible, los carros se montan a los andenes y no dan espacio para que las personas caminen y lleguen a sus vehículos, se quedó corto el parqueadero para un centro médico tan importante como es éste", manifestó.



BLU Radio buscó la respuesta del Hospital Simón Bolívar, pero hasta el momento no ha habido pronunciamiento al respecto del centro médico; en las proximas horas el Hospital entregará un comunicado.



