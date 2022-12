Luego de diez años, construcción en el Huila aún no ha sido terminada

La obra fue inaugurada en diciembre del 2007, fecha que quedó registrada en una placa que hoy se encuentra deteriorada y tenía como propósito reubicar los vendedores ambulantes del parque principal de Hobo.



Fueron más de 1.000 millones de pesos de recursos en regalías los que se invirtieron en la construcción del parador turístico para el municipio.



Vendedores del lugar, como Nury Nidia Jiménez Montealegre, aseguran que la estructura no es adecuada y fue construida en una zona de alto riesgo.



“Fueron muchos los contratiempos después de construido el parador, entre ellos, el desbordamiento de la quebrada el Hobo, que inundó por completo la infraestructura, sumado a que los locales no cuentan con suficiente espacio”, aseguró Jiménez Montealegre, quien desde hace 41 años es vendedora de almojábanas y avena en el parque principal.



“Desde la administración municipal se estudia la posibilidad de darle una nueva utilidad a la estructura que tiene como uso de suelo las ventas, siendo este el espacio adecuado para los vendedores de la plaza de mercado”, afirmó el mandatario local.



Los habitantes de la localidad quienes desde el 2007 sueñan con un espacio para el turismo esperan que esta obra que en varias oportunidades ha sido desmantelada pueda utilizarse y no se convierta en un elefante blanco más del Huila.