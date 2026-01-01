No fue Dayro Moreno, este fue el delantero que más goles hizo en Colombia en 2025

Pasó otro año cargado de emociones en el fútbol profesional colombiano y si bien el 2025 fue el mejor año de los últimos de la carrera de Dayro Moreno -incluyendo su regreso a la Selección Colombia-, no fue el más letal de la Liga BetPlay a lo largo del año, sino que el número uno fue Hugo Rodallega, de Independiente Santa Fe.

'Hugol', como le dicen de cariño los hinchas cardenales, fue determinante para el equipo capitalino en los dos semestres. Si bien no clasificaron a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el delantero fue clave para que el equipo se quedara con la estrella de mitad de año en una final inédita con el cuadro Independiente Medellín, incluso, hizo el gol del título estando lesionado y fue tendencia en todo el mundo.

En total, Hugo Rodallega anotó 23 goles a lo largo del 2025, seguido por Luciano Pons (18), Alfredo Morelos (16), Francisco Fydriszewski (15) y Edwin Cardona (13); por parte de Dayro Moreno, el delantero tolimense anotó 13 goles también, pero no fueron determinantes en fases clave del equipo en todo el año.

Hugo Rodallega, el más goleador en 2025 // Foto: Dimayor

Hugo Rodallega, el mejor jugador de la Liga BetPlay 2025

No solamente fue el máximo goleador de la Liga BetPlay en 2025, sino que desde el sur del continente lo nombraron el mejor jugador del fútbol profesional colombiano en el año.



Fue el reconocido diario El País de Uruguay el que le dio el título del mejor futbolista a Rodallega. A sus 40 años, resaltaron el liderazgo y pasión del delantero para ser determinante en la obtención de la décima del cuadro cardenal en aquella final frente al cuadro Deportivo Independiente Medellín.

