Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Dayro Moreno se consagra como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

Dayro Moreno se consagra como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025

Dayro Moreno intentó romper el récord goleador del torneo, que está en poder del chileno Eduardo Vargas, quien marcó 11 dianas en la edición de 2011 cuando jugaba en la Universidad de Chile.

Dayro Moreno se consagra como el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

