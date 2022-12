Malla vial, seguridad y transporte público: alcalde de San Cristóbal responde

Jairo León, alcalde de la localidad de San Cristóbal, respondió a las preguntas de sus habitantes este viernes en Vive Bogotá de Blu Radio.



“Nosotros tenemos un trabajo fuerte con la comunidad en seguridad, sistema de transporte público y consolidación de la construcción de varias vías arteriales”, dijo el alcalde León. (Lea también: Inseguridad, movilidad y espacio público: alcalde de Teusaquillo responde )



En ese sentido, se refirió a los temas que más le preocupan a los habitantes de San Cristóbal:



Malla vial



Se han invertido aproximadamente 70 mil millones de pesos pero no se ha podido intervenir la malla vial arterial.



“La intervención de la malla vial arterial es tema del resorte distrital, por eso, como administración local, se presentan estos problemas de no desarrollar acciones concretas, porque necesitamos del apoyo de la administración distrital”, dijo el alcalde local. (Lea también: Inseguridad, peatonalización y transporte público: alcalde de Chapinero responde )



Seguridad



En esta semana logramos concretar dos reuniones importantes, una con el comandante operativo de la Policía para hablar sobre el tema de seguridad, para implementar estrategias que permitan controlar el tema de hurtos y atracos.



Se incrementará el pie de fuerza en la localidad, pues actualmente contamos con menos de un policía por barrio.



Con el presupuesto local venimos implementando proyectos de seguridad y convivencia, pero la queja reiterativa es que la comunidad pide que se incremente el pie de fuerza. (Lea también: En medio de un asalto, fallece presunto ladrón al sur de Bogotá )



Entre tanto, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, confirmó que trabajan en la implementación del ‘Plan Guitarra’, que funciona en cuadrillas conformadas por 3 o 4 policías que se ubican en puntos estratégicos de los barrios de la localidad.



Transporte público



Muchos ciudadanos se quejan que el transporte público en la localidad es uno de los principales problemas, pues, por ejemplo, el SITP no llega a algunas zonas. (Lea también: Más de un millón de personas quedarán sin servicio de agua en Bogotá )



En ese sentido, el alcalde Jairo León dijo que recientemente tuvo una reunión con el gerente de TransMilenio, quien se comprometió a “hacer el análisis y revisión de las rutas porque como están diseñadas, para la comunidad ha sido muy difícil apropiarlas”.