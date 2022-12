Más de mil personas se quedarán sin trabajo: Asociación de Taxímetros de Bogotá

Luego de que la administración distrital, por medio de la Secretaría de Movilidad, anunciara que el próximo mes de agosto empezarán a reemplazarse los taxímetros por aplicaciones en el transporte individual de Bogotá, la Asociación de Taxímetros de la ciudad se declaró al borde de la quiebra.



"A nosotros nunca nos consultaron, nunca nos incluyeron en este proyecto de decreto, son muchas las familias que dependen de este trabajo y que podrían quedar en la calle, son 70 empresas, más de mil personas las que en el mes de agosto no vamos a saber qué hacer", aseguró Mauricio Ramírez, presidente del gremio.



Hace varios días, la Secretaría de Movilidad reveló que empezarán a regir nuevas tarifas en el servicio público individual de la ciudad y con esto también cambiarán la manera de pedir taxi y calcular el valor de las carreras, por lo que no se necesitarán más los elementos conocidos como taxímetros.



"Hace 15 días no vendemos un solo taxímetro y ni las empresas ni los taxistas tienen hacer mantenimiento de estos elementos. Es lamentable que realizan estos cambios sin avisarnos, no estamos en contra de la tecnología, pero sí que no cuenten con las personas que han trabajado por años con estos aparatos", añadió Ramírez



BLU Radio pudo conocer que la Asociación de Taxímetros denunció ante la Personería de Bogotá el que no los hayan incluido en este proyecto de acuerdo adelantado por la Secretaría de Movilidad, que, según dicen, afecta el empleo de más de mil personas.



