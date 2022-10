Médico contó el drama que vivió tras ser atacado en medio de bloqueos en Bogotá

Iván Santos, médico que fue agredido este jueves en una manifestación en el norte de Bogotá, relató en BLU Radio los momentos de angustia que vivió en compañía de su esposa Ana María.

“Veníamos en una camioneta blindaje 3 y de alguna manera no me vi violentado, me bajo, les pido que por favor me dejen pasar y siento un empujón, el segundo empujón, entonces levanto las manos y les digo ‘oigan, yo no les estoy pegando, no les estoy diciendo groserías’, después del cuatro empujones viene el primer tipo y me pega el puño en la cara”, contó el cirujano.

Según Iván, luego de la agresión, salió corriendo a su camioneta, donde estaba su esposa, para denunciar el hecho con la Policía.

“Cuando ellos (los manifestantes) trancaron la vía, éramos pocas personas y el único carro, por eso me bajé. Aunque tengo camioneta blindada uno sabe que no se debe bajar, sin embargo, me bajé y me empujaron”, dijo Santos.

La camioneta, según la denuncia del cirujano, sufrió daños, luego de ser golpeada con palo y piedras.

“Después de pegarme, le pegan a la camioneta, rompieron tres ventanas blindada y tres puertas”, puntualizó.

Escuche la entrevista aquí:

