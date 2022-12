Megaobras en Bogotá quedarán contratadas y próximo presidente no podría poner freno

Con los proyectos de infraestructura en Bogotá, planteados por el gobierno distrital, se indicó por parte del mismo alcalde Enrique Peñalosa, que con el anuncio de un metro elevado que está ad portas de ser licitado, que las grandes obras de la ciudad generarán más de 500.000 empleos y aquellas que propuso antes de llegar al cargo, quedarán blindadas al ser contratadas con recursos de la ciudad.

"En 2017, las obras civiles crecieron en Bogotá el 53,4% mientras que a nivel nacional, crecieron solo un 7%. El primer trimestre de 2018, las ventas de concreto en la capital crecieron 66% con relación al año anterior. El metro va a generar 135.000 empleos y el plan de obras que está comenzando, se está terminando un gigantesco plan de diseños con más de 300.000 millones de pesos. Entre colegios, vías, troncales, parques, etc. Van a generar más de medio millón de empleos", manifestó el mandatario.

Frente a lo que fuera un temor de freno en las obras de la ciudad, por la llegada de un nuevo presidente, el burgomaestre reiteró que los mega proyectos de la ciudad están blindados, pues los recursos para estos, son obtenidos por la ciudad y que el metro con recursos mixtos, se encuentra con grandes avances en temas de seguridad jurídica.

"El metro ya está contratado con el gobierno nacional, es un contrato en firme como entre dos particulares y no se puede echar para atrás. Pero hay maneras en las que un presidente que quisiera sabotear el proyecto, podría enredarlo. Los demás proyectos como la ALO, la troncal de la Carrera Séptima, la troncal Caracas hacia el sur, la planta de tratamiento del Río Bogotá y los centros deportivos recreacionales, entre otros, quedan totalmente contratados. Son de la Alcaldía de Bogotá, y no tiene recursos nacionales, y no hay nada que un próximo presidente pueda hacer para descarrilarlos", añadió el alcalde.

A un año y medio de que termine el mandato de Peñalosa, y en medio de los debates por las grandes construcciones, para el distrito quedarán listos los primeros pasos para el crecimiento de la ciudad, que, de acuerdo con el mandatario, incluso, en economía se espera un crecimiento de 3 puntos por encima de los índices nacionales.

