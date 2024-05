Adiós a las filas: crece tendencia de celebrar Día de la Madre en hoteles de lujo

Se acerca el Día de la Madre, una ocasión perfecta para aprovechar los espacios de la ciudad junto a mamá. Pero ¿qué pasa cuando los restaurantes no dan abasto por las largas filas y el servicio deja de ser excepcional? aquí algunas opciones.

La creatividad sale a relucir y la gama de opciones en Bogotá es un abanico abierto para experimentar nuevas sensaciones, momentos, espacios y gastronomía. Esto es lo que ofrece la campaña "Courtyard knows what mom deserves" creada por el Courtyard by Marriott Bogotá Airport.

Grastronomía excepcional

Con barra de postres ilimitados y chef internacional, esta iniciativa busca que más personas aprovechen el lujo y el diseño que ofrecen los hoteles dentro de Bogotá.

Lomo fino a la parrilla cuidadosamente sazonado y acompañado de portobellos y setas, róbalo cocinado a fuego lento con mantequilla de lima y escamas de papa. Ambos platos, acompañados de un suave puré de camote, coliflores ahumadas y espárragos asados, hacen parte de la gastronomía ofrecida en este plan de Día de la Madre, diferente y muy sofisticado.

Courtyard by Marriott / Plan de Día de la Madre

El festín dulce e irresistible que ofrece la barra de postres ilimitados incluye también mimosas ilimitadas para brindar por mamá y todo acompañado de música en vivo. Una opción para quienes prefieren la exclusividad, el buen servicio y ambiente lujoso.

Plan de relajación

Por otra parte, durante todo el mes de mayo, el hotel ofrece un plan de alojamiento que aplica para en una suite con decoración especial, cena a la habitación que puede tener composición personalizada, copa de vino y desayuno buffet. El plan perfecto para darle a mamá un espacio de relajación soñado.

“Estamos emocionados de celebrar el Día de la Madre de una manera especial y única, desde deliciosos banquetes hasta experiencias de relajación, estamos aquí para hacer que el mes de mayo y, principalmente, el fin de semana del Día de la Madre sea inolvidable para toda la familia" dijo Milton Léon, Gerente General de Courtyard by Marriott Bogotá Airport.

Si usted es de los entusiastas de las opciones diferentes y los momentos únicos puede reservar en el 601-4841888 ext. 5583 o escribiendo un correo electrónico a ventascourtyard@oxohotel.com.