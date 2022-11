Metro elevado o subterráneo genera nueva polémica en Bogotá

Según Escobar, el trazado planeado busca dar un cambio urbanístico a los lugares por donde se construya el metro, esto teniendo en cuenta que el sistema que plantea la Administración es el de un metro elevado.



"Hemos adoptado ese trazado porque va acorde con la demanda que tiene, ese trazado cumplía con estas condiciones y por eso lo adoptamos, y la razón segunda es porque es un trazado que por donde pasa es un sector que necesita una transformación urbana urgente", indicó Escobar.



Señaló que en estas estaciones elevadas se puede brindar a los usuarios muchos más servicios complementarios además de ahorra una suma de dinero importante en su construcción.



“Al construir las estaciones en edificios sobe terreno cambian muchas condiciones, podemos hacer estaciones mucho más completas con servicios complementarios según las necesidades de la zona (…) una estación de estas pueden costar la tercera parte de lo que cuesta la que es bajo tierra y además ofrece muchos más servicios”, agregó el gerente del proyecto metro.



Por su parte, desde el Concejo de Bogotá se manifestaron a favor y en contra de este proyecto y señalaron que debe ser prioritario de la actual administración sacar adelante esta iniciativa.



El concejal Horacio José Serpa dijo que es necesario un cambio urbanístico de la mano con el metro y agregó que la ciudadanía necesita espacios con los que se sientan a gusto.



Así mismo, desde Cambio Radical el concejal Yefer Vega, resaltó la importancia que tendrá para el futuro de los capitalinos la conectividad que el metro pueda tener con los demás sistemas de transporte de la ciudadanía.



“El metro no puede ser únicamente el metro por sí solo. Debe estar fortalecido por los otros medios de transporte de Bogotá”, indicó el cabildante.



Desde el Polo Democrático se mostraron en contra de esta iniciativa y señalaron que no se puede ilusionar a la ciudadanía con "videítos".



“El metro es una obra de esta complejidad y se está presentando con simplemente fundamento en unos videítos que muestra el alcalde, el metro elevado tiene condiciones urbanas muy graves, se sabe que un metro elevado tiene consecuencias ambientales y de seguridad muy graves”, dijo Manuel Sarmiento del Polo.