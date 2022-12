MinTransporte reglamentará prestación de servicio en bicitaxis en Bogotá

Más de 300 hombres y mujeres trabajan actualmente como bicitaxistas en el corredor de la Avenida Las Américas, en el sur de Bogotá. (Lea también: Bogotá y Medellín ponen a prueba sistemas de transporte masivo con Día sin carro )



Según algunos censos distritales, son cerca de 8.000 personas que trabajan en esto, aunque no esté reglamentado.



El Ministerio de Transporte reglamentará la prestación del servicio de transporte público en tricimóviles no motorizados, como estos vehículos que se conocen como bicitaxis. (Lea también: Capturan a taxista en Bogotá por cobrar 320 mil pesos a turistas extranjeros )



Lo que está totalmente prohibido es el mototaxismo, que, según el Ministerio, representa un riesgo para los ciudadanos y no tiene ningún tipo de permiso.