Misteriosa muerte de detenido en bus de la Policía en Bogotá: lo mataron, dicen familiares

En la mañana del pasado sábado, un hombre murió en un bus de la Policía Nacional en Bogotá . La Policía Nacional afirmó que se trató de un suicidio, pero los familiares del fallecido aseguran que fue asesinado.

La víctima, un padre de familia de una niña de 9 años y que trabajaba como soldador en la localidad de Bosa, fue retenido por la Policía Nacional después de una pelea en un establecimiento comercial del sector conocido como Bosa Centro.

La Policía Nacional llegó al lugar de inmediato y retuvo a dos personas señaladas de participar en la pelea, incluyendo al fallecido.

Los uniformados condujeron a los detenidos en una de las patrullas hasta la estación de policía de Bosa, donde, al parecer, el hombre era el que iban a judicializar y por eso lo subieron a otro bus para llevarlo hasta la URI de la Fiscalía.

Minutos después, el hombre que estaba retenido en ese bus apareció sin signos vitales. Los familiares del fallecido aseguran que se trató de un asesinato y que la Policía Nacional está encubriendo la verdad.

"Hubo una riña, en la cual mi hermano ya había tenido problemas con unos patrulleros, allá en Bosa Islandia y lo tenían amenazado, le ofrecieron hasta plata sobornándolo", dijo un familiar del fallecido.

"Entonces el caso fue que los policías nos trajeron para acá, para la estación de la Tequendama, y acá me bajaron a mí, acá, el carro, el carro que está acá presente, y me bajaron que me fuera. Yo les pedí ayudas a los patrulleros porque yo escuché un grito de mi hermano y nadie me quiso colaborar. Mi mamá se vino a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y ya mi hermano ya lo estaban sacando los del CTI, muerto ahí", agregó el familiar.

La Fiscalía será la encargada de determinar qué fue lo que ocurrió y las causas exactas de la muerte.