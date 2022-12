“No estoy pensando en renunciar”: secretario de Movilidad de Bogotá

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, se refirió en Mañanas BLU a las dificultades que afronta. Al funcionario le piden la renuncia desde distintos sectores políticos por su inasistencia a un debate sobre taxis inteligentes y por el lío de una firma falsa en la licitación sobre semaforización.



Las críticas provienen incluso desde partidos que apoyan la administración Peñalosa, como es el caso del presidente del Concejo, Daniel Palacios, del Centro Democrático en el caso de las tabletas inteligentes para taxistas.



“La mayoría de los concejales entienden lo que estamos haciendo y nos respaldan. Apresuré mi regreso, que estaba para el próximo lunes, precisamente para poder conversar con ellos los temas digamos críticos que le están preocupando”.

“Frente al presidente del Concejo tengo varias observaciones. Siento que se le ha ido un poco la mano frente a lo que se está planteando. Me parece un poco intransigente, que finalmente no pudiéramos haber esperado una semana para obtener el debate de taxi inteligente”, indicó Bocarejo.



Frente al debate de moción de censura que enfrenta en el Cabildo, Bocarejo aseguró que no piensa irse.



“No estoy pensando en renunciar. Voy a estar trabajando como secretario hasta que el alcalde considere que puedo ser útil, hasta cuando yo considere que puedo liderar los grandes cambios en Movilidad”, sostuvo.



“Yo llevo 25 años trabajando los temas de movilidad a nivel de toda América Latina, tengo un doctorado en transporte”, respondió Bocarejo al presidente del Concejo que cuestionó su idoneidad y preparación para ejercer en la cartera distrital de Movilidad.



“Ya cuando los ataques son personales, injustificados e indiscriminados, la cosa es otro camino”, sostuvo Bocarejo.



Frente a la licitación de semaforización, cuyo proceso se reanudó tras la aparición de una carta falsa, el secretario de Movilidad también se defendió. El hecho fue calificado por Bocarejo como “muy grave”. No obstante, aseguró que el proceso debe seguir por el bien de los bogotanos.



“Nosotros al recibir esa carta falsa le escribimos a la Procuraduría, bueno, recibimos tal carta, vamos entonces a reiniciar. Esa no es la única razón, el único elemento que nos permite reiniciar, es todo el análisis jurídico”, sostuvo.



