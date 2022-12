No hay que generalizar sobre desmanes de venezolanos en albergue: Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, aseguró en mañanas BLU que los desórdenes registrados en el albergue humanitario para venezolanos, ubicado en el barrio Luis María Fernández en Engativá, se desató por un aparente acto delincuencial.



De acuerdo con el funcionario, en los desmanes posteriores participaron 15 adultos. Además, reveló que cuatro de ellos están siendo judicializados por los hechos y que la totalidad serán expulsados del territorio nacional. Krüger confirmó que un menor de edad también se vio involucrado en las agresiones.



“Estaban afectando la seguridad y el orden público en nuestro país”, sostuvo el funcionario.

Los extranjeros expulsados no podrán reingresar a Colombia, indicó el director de Migración.



“No vamos a permitir ni que venezolanos ni extranjeros en general afecten la seguridad ni el orden público”, agregó.



Krüger aseguró que los enfrentamientos se desataron por un atraco cometido por algunos venezolanos que permanecían en el albergue.



“Absurdo que un venezolano atraque a sus propios connacionales, a sus hermanos venezolanos. Eso no tiene ninguna presentación. No quiero que este caso que se presentó el día de ayer se generalice”, sostuvo.



“No vamos a tolerar esta clase de situación”, agregó Krüger.



