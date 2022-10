No he hecho clientelismo ni politiquería: Jorge Bula, candidato a rector de Unal

El proceso de selección de rector de la Universidad Nacional se encuentra en la última etapa. La elección final será el próximo 22 de marzo para el periodo 2018-2021. De los nueve candidatos iniciales ya solo quedan cinco en competición, y algunos de ellos denunciaron que llegaron a un acuerdo que fue irrespetado por otros de los postulados.

Jorge Iván Bula, uno de los candidatos y a quien acusan de clientelismo por supuestamente ser el candidato del actual rector, Ignacio Mantilla, señaló en Mañanas BLU que su campaña se ha hecho en medio de la transparencia y que en ningún caso él tiene ayuda extra a los demás candidatos.

“¿Cuál clientelismo? Los resultados son fehacientes. Yo perdí en estudiantes que son los que son los que más acuden a esos puestos porque los profesores estamos en nuestras oficinas y los egresados no están en el campus. Perdí en estudiante en todo el conteo, obtuve el tercer lugar. Incluso en Bogotá, la profesora Bonilla que se expresó en medios a decir que hubo clientelismo me duplicó en votos de estudiantes”, dijo.

En ese sentido, aseguró que difícilmente se puede hablar de clientelismo si los resultados no lo dieron a él como ganador.

“Unos estudiantes pusieron unos puestos en varias partes de la universidad con computadores para facilitar la participación. Como es un voto electrónico hay que hacerlo por computador y a partir de eso inventaron una historia diciendo que estábamos coaccionando el voto (…) Puedo decir que hubo gente que en esos puestos votó por el voto en blanco”, señaló.

“En ningún momento hubo acciones. Los estudiantes no se organizaron para tomar esa iniciativa. No he hecho clientelismo ni politiquería”, precisó.

Asimismo, negó que fuese el candidato del actual rector del centro universitario, Ignacio Mantilla.

“En ningún momento él se ha manifestado. Yo no tengo cargos ni responsabilidades con la administración actual. Yo abandoné mi cargo de vicerrector general hace año y medio o dos años. Decir que yo soy el candidato de Mantilla es un exabrupto”, dijo.

En un debate en el histórico auditorio León de Greiff el pasado 12 de marzo, los candidatos acordaron que no habría prácticas clientelistas en el proceso de elecciones. Pero según el propio Sanabria, consultado por Blu Radio, dos de los candidatos no habrían cumplido el acuerdo.

“Hay una cantidad de denuncias, de no solo instalar mesas de votación, sino de influenciar a los estudiantes en las sedes donde hay candidatos a que solo voten por ellos. No hay ningún problema con que se haga campaña, pero el acuerdo al que se llegó por la ética es que cada quien, en su fuero personal, en sus teléfonos móviles votara”.

El proceso consiste en que se invita a toda la comunidad universitaria a votar por alguno de los candidatos. El voto de los profesores vale el 60%, el de los egresados 30%, y el de los estudiantes 10%. Esto con un promedio de participación del 10 o del 15% del total de los miembros de la Universidad. Con base en esos números se seleccionan cinco de los nueve y, finalmente, el 22 de marzo vuelve a repetirse el ciclo.

Además, varios candidatos suscribieron una carta quejándose de la situación. El rector de la Universidad Nacional se gana $14.244.250 mensuales.

