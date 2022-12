No hemos retenido docentes, pero podríamos hacerlo: Peñalosa sobre bloqueos

Luego de los más de 50 bloqueos que se han registrado en la capital del país en las últimas dos semanas por cuenta del paro de maestros, el alcalde Enrique Peñalosa lanzó una dura advertencia al magisterio.



Peñalosa se refirió a las manifestaciones asegurando que las autoridades de la ciudad se han encargado de desbloquear las vías, pero advirtió que el Distrito "será más drástico", pues, si bien hasta ahora no se han retenido personas que están bloqueando, "es algo que se puede hacer dentro de lo que establece el Código de Policía”.



El alcalde agregó que quienes sean sorprendidos bloqueando las vías principales de la ciudad podrían ser judicializados.



Por su parte, Juan Pablo Bocarejo, secretario de movilidad de Bogotá, habló en Mañanas BLU sobre la movilidad de la capital de país que se está viendo constantemente afectada por las marchas de los maestros que ya completan más de un mes en paro.



El secretario reveló que en dos semanas ya se han registrado más de 54 bloqueos en vías principales lo que está generando que “los bogotanos pierdan horas y horas en trancones”.



Aseveró que desde el día uno de la protesta, la Secretaría ha acompañado a los maestros, pero “ellos ya no están cumpliendo los acuerdos y esto es casi que un sabotaje a la ciudad”.



Dijo que en un caso extremo se debería revisar el marco legal para “ver cómo se puede modificar este tema porque no se puede permitir que se siga afectando de esa forma el tema”.



