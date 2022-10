No me consta cambio de actas, pero Petro sí cambiaba acuerdos: Aurelio Suárez

El escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince cerró su cuenta de Twitter (@hectorabadf), en la que tenía casi 600.000 seguidores, luego de que, en un trino, llamara tramposo al exalcalde de Bogotá.



“Recuerdo cuando mi amigo Carlos Gaviria me contaba, con ira, de cómo Petro cambiaba las actas del Polo, por la noche, para poner lo que no se había resuelto. Un tramposo”. Ese fue el trino que desató la ira de los seguidores del hoy candidato presidencial, quien no dudó también de responderle a través de esta red social.



En Mañanas BLU, el panelista Aurelio Suárez afirmó que la relación de Petro con el Polo Democrático siempre fue “tormentosa”.



“Hay un detalle que me parece que es parte importante del debate entre Héctor Abad y el petrismo y todos sus robots y es que el fundamento de ellos es que Carlos Gaviria tenía en gran estima a Petro. Eso no es cierto”, dijo.



A modo de ejemplo, el panelista citó una entrevista del 2 de noviembre de 2011 en la que a Carlos Gaviria le preguntan sobre el triunfo de Petro en las elecciones y este asegura que las ganó porque ha hecho demasiadas concesiones a la política tradicional.



“Lo que era más usual en Petro era que cuando el Polo aprobaba una cosa, él salía y hacía otra como si fuera aprobada por otra. Todo era así. Cada cosa que aprobaba el Polo él la tergiversaba y la ponía a su manera. ¿Usted sabe que en WikiLeaks salió Petro en la embajada americana dando informes sobre el Polo a los embajadores americanos? Hay un capítulo de WikiLeaks sobre el Polo, que está fechado el 26 de febrero de 2009, relacionado con la crisis del Polo, Samuel Moreno y la Alcaldía de Bogotá”, dijo.



“Petro iba a la embajada americana y daba informes sobre la situación del Polo y es más, les advirtió que en el congreso del 27 de febrero ganaba la extrema izquierda del Polo, como él la llamaba, se iba junto con Lucho Garzón”, añadió.



Más detalles en este audio:



Publicidad



Ante esto, el exalcalde de Bogotá solicitó a BLU Radio una corrección del titular, que calificó como “engañoso”.

Le exijo a @BluRadioCo corregir su titular engañoso. Una cosa es que en el Polo existiera discusiones políticas entre tendencias y otra que fuese un tramposo manipulando actas.



En aras a mi buen nombre y a la verdad, sres @BluRadioCo exijo la corrección de su titular. https://t.co/LDxMWmiurU — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 12, 2018

Publicidad

Como respuesta, y en el desarrollo del debate en Mañanas BLU, Aurelio Suárez manifestó que asume la responsabilidad por lo dicho, aunque aclaró que no le consta que se haya registrado cambio de actas, pero se sostuvo en que Petro sí cambiaba los acuerdos a los que llegaba el Polo en las reuniones.