“No exigimos horarios largos a conductores; es asunto de los consorcios”: TransMilenio por protestas

El gerente de TransMilenio, Orlando Santiago, dijo en Blu Radio que la empresa no tiene nada que ver con los horarios de los trabajadores del sistema, pues ese es un tema que les corresponde a los consorcios.

Esto luego de que este jueves un grupo de trabajadores de la empresa Consorcio Express protestaran y bloquearan la salida de buses del sistema de tres portales: 20 de Julio, Usme y Tunal.

“El reporte que tenemos es que en la madrugada de hoy, un grupo del sindicato de Consorcio Express inició una protesta no permitiendo sacar los buses del patio para no permitir la operación. Ellos no han llegado a los acuerdos que tienen y llegaron a esas vías de hecho y tuvimos que actuar. (…) Esto hace parte de un manejo directo del concesionario con el consorcio, en la que TransMilenio no tiene una relación directa”, dijo

En ese sentido, el gerente de TransMilenio manifestó que la empresa no exige un número determinado de horas y que lo único que pide es que el número de conductores sea el suficiente para cada bus.

“En el contrato nosotros lo que regulamos es que se tenga que el número de conductores por cada bus sea suficiente para no tener jornadas largas. Si en este caso lo que pasó es de una discusión empresarial a la afectación del servicio”, añadió tras manifestar que pidió ayuda al Ministerio de Trabajo para que medie entre los trabajadores y la empresa.

En la madrugada de este jueves, 16 de febrero, en el patio de TransMilenio del 20 de Julio , sur de Bogotá, al igual que en el portal del Tunal y el de Usme, se presentaron manifestaciones y bloqueos, llevados a cabo por el sindicato de los trabajadores del sistema, quienes protestan por las condiciones laborales y la falta de baños en el sistema.

La protesta afectó en horas de la mañana a los miles de ciudadanos que usan el sistema para desplazarse hacia sus lugares de trabajo.