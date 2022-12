Nuevos cobros de parqueaderos en centros comerciales ahora son mayores: usuario

Decenas de usuarios de parqueaderos en centros comerciales de Bogotá aseguran que las recientes estrategias para cobrar por minuto el estacionamiento implican que ahora se pague más por guardar el carro.



“Antes algunos centros comerciales ponían estrategias de unos 4.000 pesos por las tres primeras horas, ahora sale en 4.000 cada hora y uno no se demora una hora en un centro comercial”, dijo uno de los ciudadanos. (Lea también: Pasa primer debate proyecto que pone en cintura a los parqueaderos )



Otro asegura que todavía se encuentran constantemente parqueaderos que cobran hasta 100 pesos por minuto y no hay nadie que lo regule.



En un recorrido de Vive Bogotá por varios parqueaderos, quedó en evidencia que es común en algunas zonas de la capital del país se excedan en los cobros máximos que ordena la ley. (Lea también: Parking App, la aplicación que le ayudará a encontrar parqueadero )



“No es justo que le cobren a uno, aparte de estar comprando, eso no pasa en ciudades como Cali que en la mayoría de parqueaderos de centros comerciales no cobran”, dijo otro oyente.