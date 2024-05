Escándalo UNGRD: oposición invita a sectores políticos a impedir trámite de las reformas

El escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres sigue creando tensión en el Gobierno nacional, ya que en las declaraciones de Sneyder Pinilla se dice que se entregaron sumas de dinero al presidente de la Cámara y al presidente del Senado con el fin de favorecer las reformas sociales.

Dado lo anterior, representantes cómo Hernán Cadavid del Centro Democrático pidieron suspender el trámite de estas reformas por todo el escándalo que las rodea.

“En mi calidad de congresista de oposición, invito a los otros partidos, a personas que sé que hay buenas y que no están de acuerdo con lo que está pasando, a que nos unamos y hagamos un pedido a no dejar avanzar reformas en el Congreso hasta que no se esclarezcan todos estos hechos”, dijo Cadavid.

Además, señaló que, ni el presidente del Senado, Iván Name, ni el presidente de la Cámara, Andrés Calle, han dado una explicación satisfactoria al país.

Por su parte, el representante, Juan Espinal, acompañó a Cadavid y afirmó que dichas iniciativas se deben frenar de inmediato, ya que según él no hay legitimidad ni autoridad moral para tramitarlas en el Congreso.

A su vez, el representante del Centro Democrático, José Jaime Uscategui, radicó en la sesión plenaria de este lunes de 7 de mayo, una proposición con el fin de aplazar la discusión y votación de proyectos de iniciativa gubernamental, esto a raíz de los escándalos de corrupción conocidos por el país durante los últimos días.

Sin embargo, a pesar de contar con el respaldo de varios representantes a la Cámara, finalmente no fue aprobada dicha propuesta.