Nunca he pensado cerrar periódicos: alcalde de Ibagué sobre pelea con El Nuevo Día

El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, armó la polémica hace dos días luego de que la periodista Claudia Melo, de El Nuevo Día, cuestionara algunos puntos de su administración, tales como los diálogos con el Ministerio de Hacienda para el saneamiento de la USI y la construcción de la nueva unidad de salud en Picaleña.

En respuesta, el funcionario se negó a responder y afirmó que el diario tolimense se ha dedicado a “ver cómo destruye la administración”.

Publicidad

“Yo me puedo ir hasta el periódico a mirarle y mandarle la inspección sanitaria y todo, y voy a encontrar que el periódico no llena la cosa de riesgos, que no llena esto, que no llena lo otro y cierro el periódico porque le falta esto o lo otro. Qué tal yo fuera así”, dijo el alcalde, en unas declaraciones que fueron interpretadas como una amenaza.

En entrevista con BLU Radio, Miguel Ángel Villarraga, director de El Nuevo Día, dijo que es grave que el funcionario no entienda cuál es el papel de los medios de comunicación, que es la de “indagar, preguntar y cuestionar”.

Por su parte, el alcalde se defendió de las acusaciones afirmando que no quiso responder a las preguntas porque la rueda de prensa era sobre el Día sin Carro y no para otros temas.

“Entendemos que el derecho a la información de expresión se debe dar, con veracidad e imparcialidad, pero lo que estoy pidiendo yo es la veracidad. Todos los días sacan cosas que no son veraces”, dijo.

Publicidad

El alcalde insistió en que nunca ha tenido la intención de cerrar medios y que la frase “qué tal que yo fuera así” no puede interpretarse como una amenaza e incluso ofreció disculpas.

“Si se malinterpretó, pido mil disculpas. No es mi modo de proceder y si hay necesidad de decir que la embarré no tengo problema en decirlo, fueron de pronto palabras que se dijeron, pero nunca con la intención de cerrar un periódico”, puntualizó.

Publicidad