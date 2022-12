Ojalá ampliación de horario para venta de licor no traiga inseguridad: Distrito

La Alcaldía de Bogotá expidió el decreto que permite a tenderos y almacenes de grandes superficies y demás establecimientos comerciales vender licor por tres horas más.

Se trata del decreto 667 del 1 de diciembre de 2017 que permite la venta de este tipo de bebidas desde las 7:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. Anteriormente, la norma solo permitía la venta de licores en tipo de establecimientos a partir de las 10:00 de la mañana.

Al respecto, Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó en Mañanas BLU que el Distrito tomó esta medida porque “no hay evidencia que muestre que estas tres horas de restricción generen un impacto favorable para la seguridad de la ciudad”.

“Esta medida tiene un propósito claro y es disminuir la venta indiscriminada de alcohol en una hora donde hay una relación directa con riñas. Estas tres horas (7:00 a 10:00 de la mañana) no solo no son habituales para consumo de alcohol, sino que, adicionalmente, de haberlo no generan un peligro para la seguridad”, dijo.

“Consideramos que no tiene un impacto directo en la inseguridad la venta durante estas tres horas y en segundo lugar porque consideramos fundamental apoyar al comercio y estamos convencidos que está medida favorecerá el desarrollo económico de la ciudad”, destacó el secretario de Gobierno.

“Este tipo de medidas deben generar un impacto real en la seguridad de los bogotanos, es lo que espera el Distrito”, señaló.

Asimismo, manifestó que la ciudadanía debe tener en cuenta que sigue prohibido el consumo de alcohol en espacio público, cerca de planteles educativos, hospitales, entre otros.

La medida ya entró en vigencia y aplica para las 20 localidades de la ciudad. De acuerdo con la administración distrital, se busca ayudar al comercio gracias al buen comportamiento de los bogotanos.

Venta y uso de Pólvora en Bogotá

Uribe aseveró que la circular que expidió el Distrito frente a la venta y uso de pólvora tiene como propósito recordar las funciones que tienen todas las entidades, desde los alcaldes locales, hasta la Policía Nacional, para contrarrestar su uso y comercialización.

“Estamos trabajando en controles permanentes para atender cualquier eventualidad que se presente. La venta y uso de pólvora en espacio público es ilegal”, puntualizó.

“Hemos incautado casi una tonelada de pólvora y por eso, por primera vez, firmamos un convenio con Bomberos y con Policía para generar un esquema de seguridad que permita la incautación y evite el transporte y almacenamiento de la misma”, aseguró el funcionario.