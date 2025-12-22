Emergencia económica: Recap - programa completo del 22 de diciembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este lunes, 22 de diciembre:
- Los argumentos del Gobierno Petro para declarar la emergencia económica en el país.
- El exministro José Manuel Restrepo cuestionó la emergencia económica del Gobierno Petro, pues aseguró que este movimiento ya estaba planeado y también puede ser una jugada política de cara a las elecciones.
- La Paloma Valencia participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo.
- Defensoría del Pueblo acompañará la liberación de los 18 militares secuestrados en Chocó.
- Gobierno aseguró que Zulma Guzmán sería extraditada desde Reino Unido antes de finalizar el 2025.
- La Selección Colombia está en el top 15 del ranking de la Fifa al terminar el 2025.