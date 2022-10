Ordenan evacuar a vecinos de edificio Babilonia y recomiendan no transitar cerca

Mientras se resuelve el destino del edificio Babilonia, en Itagüí, desocupado desde junio del año pasado por fallas estructurales, el problema se sigue expandiendo hacia los vecinos.



Algunas familias ya habían recibido la recomendación de evacuar sus casas, incluso, el almacén Éxito suspendió sus servicios por el riesgo existente, pero solo hasta este sábado se conoció que la administración municipal declaró la calamidad pública, a través de la cual ordena la evacuación inmediata de los vecinos de esta edificación por el posible riesgo de colapso y desplome.



De acuerdo con la Alcaldía, existe un censo preliminar de 40 viviendas de las cuales solo 26 lograron ser caracterizadas, pues en las demás no se logró contactar a sus respectivos habitantes y por lo tanto la medida de evacuación afectaría a 82 personas, aunque esta cifra podría aumentar. En cuanto a locales comerciales, son seis los censados en los que trabajan 18 personas.



Pero el decreto no solo incluye a los vecinos de Babilonia. La orden también restringe el tránsito peatonal por la acera oriental de la carrera 50 entre calles 41 y 40, y la acera occidental de la calle 39 entre las carreras 49 y 50.



Así las cosas, el drama de las 36 familias propietarias de los apartamentos del edificio se expande hacia sus vecinos, pues aún no se define si este será demolido o no.

