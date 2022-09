Parecía el Hombre Araña: apareció joven que se colgó de TransMilenio tras pelea con su novia

Este martes apareció a través de redes sociales el joven que se colgó en un bus de TransMilenio tras una pelea con su novia. En el video explicó que nunca robó a la mujer y que todo se trató de una pelea de pareja.

“Me monté desde Ciudad Jardín como hasta la Primera de Mayo. Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, esa conversación no me gustó. Al final le entregué todo y no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar. No me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña. A pesar de que suene mi nombre en todos lados, mi humildad nunca se va a ir”, dice el joven en el video.

Cabe recordar que el caso se registró en medio de una discusión de un pasajero del sistema con la novia, quien al parecer hizo la peligrosa maniobra para pedirle perdón.

En las imágenes aparece un joven de aproximadamente 20 años, dentro de un bus de Transmilenio, discutiendo con su novia. El caso se dio en horas de la noche, a gritos, ante los ojos de decenas de curiosos que iban en plena hora pico en el vehículo.

Después de la pelea, en la que al parecer le estaba pidiendo perdón a la novia, el pasajero se bajó del bus, pero cuando se cerró la puerta, intentó abrirla de nuevo para seguir hablando. Al ver que no lo logró, el pasajero se colgó de la parte exterior del vehículo.

Sin ser consciente del peligro, el bus empezó a avanzar y recorrió el paso hasta la siguiente estación, mientras él permaneció aferrado. En las imágenes, compartidas en redes sociales, se aprecia la alta velocidad del vehículo y la forma en que el pasajero se esforzó para sostenerse y no caer.

Una vez se detuvo el bus y en medio del llanto mujer, la joven le hizo fuertes reclamos al joven porque, supuestamente, la había robado.

