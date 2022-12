Patrullera intentó suicidarse en Soacha por supuesto acoso laboral

Laura Valentina Talero Martínez, patrullera de la Policía Nacional, quien llevaba 2 meses en la institución, intentó quitarse la vida en Soacha por un supuesto caso de acoso laboral.



El hecho ocurrió cuando la uniformada se disparó con su arma de dotación, mientras estaba en un puesto de control en el barrio Hogares, de la localidad de Soacha.



Aunque inicialmente se hablaba que se trataba de un tema pasional, compañeros suyos dijeron a BLU Radio que el tema pasaba por lo laboral, ya que, según los uniformados, la patrullera no tenía permisos para ver a su familia.



“Los fines de semana uno no puede compartir con su familia ya que son de mucho apoyo (policial). Tenemos derecho a nuestros descansos y no los dan. El exceso de carga y los problemas en su casa, sumado a no poder compartir con su familia generó mucha presión”, dijo uno de los policías del municipio.



Asimismo, denunció que “alrededor de 30 cuadrantes salen a servicio de vigilancia en Soacha y nos exigen llevar 3, 4 o 5 capturados por patrulla. El único día que tenemos entre semana de descanso nos lo quitan si no cumplimos con esa cuota”.



La uniformada se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Central de la Policía Nacional, mientras que la investigación de este desafortunado caso avanza.