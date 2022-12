Peñalosa considera aumentar $3.500 en peaje para financiar ampliación de autonorte

El Instituto de Desarrollo Urbano y la ANI trabajan en la ampliación del acceso norte de Bogotá con obras de ampliación, específicamente, de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, en un proyecto que está siendo estructurado para ejecutarse a través de una alianza público-privada, con un costo cercano a $1,48 billones.

El alcalde Enrique Peñalosa anunció, a través de sus redes sociales, que el proyecto está cerca de avanzar hacia la licitación.

“Todo está listo para licitar la APP de ampliación de la autonorte, del peaje hacia la 190, y la séptima, del peaje hacia el sur. Pero se requiere un reajuste al peaje”, escribió en Twitter el alcalde Mayor.

El alcalde criticó que los bogotanos hayan estado pagando los peajes para mantener las vías de Cundinamarca, en referencia al reajuste del peaje.

“Hasta ahora, todos los peajes en los bordes de Bogotá solo se han destinado a ampliar y mantener las vías del límite de Bogotá hacia afuera. No más. Si no se reajusta el peaje, no se amplían la autonorte y la séptima”, escribió.

Además, criticó a Vargas Lleras

Lo que hasta ahora puede considerarse como un embudo es lo que el alcalde Peñalosa calificó como absurdo, pues criticó al entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras sobre la obra de ampliación de la Autopista Norte, pero fuera del perímetro urbano de la ciudad.

“Germán Vargas, encargado de infraestructura del Gobierno Nacional, absurdamente amplió contrato de APP autonorte, para ampliar vía de Bogotá hacia afuera, único tramo que no tenía trancón. Ahora, para ampliar la autonorte y Carrera Séptima hacia Bogotá es indispensable reajustar $3.500 el peaje”, explicó.

El IDU y la ANI trabajan en el desarrollo y estructuración del proyecto, hasta el momento lo que se ha conocido es que se espera que este año se esté adjudicando el contrato de concesión.

El proyecto de infraestructura contempla la ampliación de la Autopista Norte a seis carriles por sentido, incluido el de Transmilenio, entre las calles 192 a la 245, límite de Bogotá.

Por su parte, en la Carrera Séptima se prevé una ampliación a doble calzada, entre las calles 201 y 245, aceras de nueve metros de ancho, separadores y cicloruta. La licitación de estas obras, que desembotellarán la salida de Bogotá hacia el norte, se adjudicará en agosto de 2019.

