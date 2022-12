Peñalosa criticó actitud de concejales tras hundir proyecto de valorización

El alcalde Enrique Peñalosa fue claro en indicar que, sin importar el panorama político del concejo y su intención, él no es el afectado sino millones de ciudadanos de los estratos más altos (4, 5 y 6), que serían beneficiados con estas obras como parques, centros culturales, ciclorutas, entre otros, que por ahora no van a realizarse.



"Muchos políticos siempre van a decir que quieren gastar mucho y nunca quieren pagar nada. Yo personalmente pienso que los líderes políticos se eligen para tomar decisiones difíciles que hagan progresar la sociedad, no para buscar ser las reinas de la simpatía", indicó el mandatorio Distrital.



"No es el alcalde el que pierde son los ciudadanos que van a tener una ciudad menos buena. Vamos a dejar de hacer parques, centro cultural y deportivo maravilloso, aceras, ciclorutas y proyectos que harían la vida más amable", agregó Peñalosa.



Aseguró que, por primera vez en la historia de Bogotá, esta valorización podría haberse pagado a 5 años. Indicó que en un plazo no muy lejano volverán a presentar el proyecto que ya había incluido las modificaciones que sugirieron los concejales.



"El proyecto había tenido toda clase de modificaciones acordados con los concejales. Como por ejemplo en el proyecto de terminación de la Troncal de la carrera séptima. Se hicieron ajustes en los gastos a incluir; prácticamente la totalidad de las sugerencias y recomendaciones de los concejales se habían incluido en el proyecto. Por eso es un poco sorprendente que después de aprobarles sus sugerencias no se haya aprobado", dijo el alcalde.



Además de este tema, el alcalde Enrique Peñalosa está en la mira por la audiencia pública que citó el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo que empieza en pocos minutos donde se expondrán los diferentes motivos y se defenderá la revocatoria en contra del mandatario Distrital.