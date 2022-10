Periodista denuncia con video supuesta agresión de policía en Bogotá

El fotógrafo Juan Páez, quien realiza labores de forma independiente para diferentes medios de comunicación en Colombia y el exterior, denunció haber sido agredido el pasado miércoles 17 de abril en una estación de TransMilenio cuando fue detenido por un uniformado de Policía, que le dijo le iba a poner un comparendo tras solicitar una requisa.

Según el comunicador, los uniformados que realizaban el proceso en el lugar, se exaltaron cuando él sacó su celular para registrar el hecho.

“Iba para la ‘Besatón’ en el Centro Andino y, en el Portal de Las Américas, dos policías me señalan y me dicen: “-usted, ¡una requisa! -, me lo dicen muy fuerte. Al preguntar por qué, señalan que porque son policías.

“Empezaron a reírse y permití la requisa sin problema, llevaba mi cámara en la maleta, luego el hombre iba a meter la mano en mi maleta y ahí cargo cámara y otras cosas, les dije que pararan, porque no permito que lo hagan sin la mayor precaución. Les dije que no estaban haciendo bien el procedimiento y entonces el tipo se pone muy agresivo y yo saqué mi celular para grabar”, señaló el comunicador en Blu Radio.

En un video que grabó Páez se puede evidenciar que el oficial de Policía le dice que le va a imponer un comparendo, a lo que el joven cuestiona. La respuesta del oficial es “por no acatar una orden de Policía”.

Luego, el fotógrafo le dice que no desacata ninguna orden y pregunta: “¿Qué tiene de malo registrar con el celular?”.

Después de eso, mientras es conducido a una sala en el Portal de Las Américas, replica el por qué le toma del hombro cuando iba caminando al lugar y estando en el salón, se nota lo que sería un forcejeo y se escucha un grito de auxilio por parte del joven.

“No todo se pudo grabar, porque adentro me rapan el celular, me pegan, me empiezan a intimidar con UPJ y les dije que tenían que permitirme llamar a mis jefes porque están haciendo un secuestro, entonces sigue la amenaza y dicen que, al ser periodista, más tiene que hacernos caso. Están haciendo un mal procedimiento”, indicó el periodista.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá tuvieron una conversación con el joven denunciante, quien tiene una cita con un mayor de la institución para posteriormente abrir investigación de lo sucedido.

Adicional a eso, se indicó que se le ofrecieron excusas al comunicador y se recalcó en que rechazan cualquier tipo de violencia contra los comunicadores, por lo que el caso, según indicó la Policía, será tratado de forma inmediata en aras del deber y la protección de la libertad de prensa.