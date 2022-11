Personería de Bogotá hizo más de 50 cuestionamientos a licitaciones de TransMilenio

Más de 50 cuestionamientos lanzó la Personería Distrital al proyecto de Transmilenio que se adelanta en la capital en las dos licitaciones: adquisición de buses que entrarían desde el segundo semestre de este año, y que se espera completar 1.400 en lo corrido de 2019, sumado a la licitación para la operación del sistema de transporte, manifestando que deberían articularse y ser solo una.



Para el ente de control no es claro que en los prepliegos estén las especificaciones técnicas de los buses, que puedan generar costos mayores en mantenimientos y las diferencias entre contratistas de suministro y operación. Sostenibilidad financiera, tecnología de los motores, infraestructura para el suministro de combustible, sillas perimetrales, patios del sistema, estaciones para los biarticulados, y procesos de contratación, son algunos puntos importantes a los que se hacen referencia.

La Personería hizo énfasis en la propuesta de que sea una sola licitación entre el suministro de buses y la operación del sistema. Añadió que el riesgo de tener sillas verticales incrementa, pues las diferencias entre un metro y un articulado son tantas, que físicamente generaría accidentes con mayor frecuencia, a lo que se agrega que el espacio sería un problema, pues la carga haría que la malla vial reciba afectaciones que hagan la inversión mayor en mantenimiento.

¿Habrá sido arbitraria la decisión de las sillas?

La Personería cuestiona si ya se realizó el trámite de homologación ante Mintransporte y cuándo se modificaría el manual de operaciones de Transmilenio y cuánto tiempo tardaría el proceso. Añadió que es importante saber si la adecuación de los patios del sistema se adecúan a los POT, quién es el responsable, dónde estarían ubicados, cuándo se entregan a los operadores, cómo sería la infraestructura, consultorías, estudios de ingeniería, licencias de construcción, permisos ambientales y construcción de obras.



El objetivo del ente de control, según se indicó, está en evitar un colapso como el presentado en la capital como el de la implementación del esquema de aseo este año. Grave aún, se indicó que la mayoría de las 147 estaciones no son adecuadas para buses biarticulados, argumentando que el 70% de la nueva flota sería de ese modelo. La pregunta es ¿Cuánto más costaría la adecuación. Siguiendo la línea económica, para la Personería no es claro el valor base para definir la remuneración del operador, y alerta de lo que fuera un desequilibrio económico del contrato generando alzas en las tarifas.



El dilema permanente de qué combustible se usará no está por fuera de los cuestionamientos: ¿Se estaría prevaleciendo el costo a los daños ambientales y en la salud que pueden generar los efectos contaminantes?



Hay múltiples preguntas en ese sentido, que aún, en diferentes pronunciamientos por parte de TransMilenio S.A, no han sido resueltas de forma precisa.