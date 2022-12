Personería denuncia que Policía de Teorama está prácticamente encerrada

Según el titular de la Personería Ever Pallares, los uniformados acantonados en la estación de Policía permanecen encerrados y disminuyeron los patrullajes desde el pasado 28 de abril cuando en una emboscada fue asesinado el intendente Jaime Leonel Mariño Quintero.



El subintendete Mariño, que prestaba su servicio como comandante de estación, fue atacado junto a tres de sus hombres por integrantes del ELN en un puesto de control que realizaban en la entrada hacia ese municipio.



La denuncia de la Personería indica que los policías desde entonces no realizan patrullajes ni puestos de control. “El número de uniformados es insuficiente para la cantidad de la población. A esto se le suma que ninguno de ellos se atreve a salir como antes por temor a ser víctimas de atentados con Francotiro”, destacó el abogado.



Hasta el momento la Policía Nacional, a través de la comandancia en Norte de Santander, no se ha pronunciado al respecto.