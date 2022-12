Pese a cuestionamientos, por ahora Bocarejo no se baja del bus

El secretario de movilidad acudió al mediodía al Concejo de Bogotá para pronunciarse sobre la tormenta política generada alrededor de su salida a Corea, la implementación del sistema taxis inteligentes y el proceso de semaforización.

Lo primero que aclaró Bocarejo es que no va a dejar su cargo, "no he considerado renunciar, voy a seguir trabajando hasta que el Alcalde Enrique Peñalosa considere que puedo ser útil y hasta que yo considere también, personalmente, que soy un elemento que puede generar cambios importantes para la movilidad y para el beneficio de los bogotanos".

La moción de censura

Desde el viernes pasado se escuchan ruidosas críticas que piden la salida del secretario de Movilidad, voces que parecen mayoría pero de las que aún no hay cuentas, por lo menos en la coalición de gobierno.

Sin embargo, voces como la del presidente del Concejo, Daniel Palacios, fueron las primeras en escucharse solicitando la renuncia del funcionario; pasado esto, la oposición en el Concejo propuso acudir a la moción de censura, figura que deberá tener, por lo menos, el respaldo de 23 firmas de concejales para que el recurso prospere en el cabildo distrital. A esto también respondió Bocarejo, "yo no creo que la moción sea justificada, yo creo que puede haber algo de desinformación, insisto, por eso estamos aquí, precisamente para darle seguridad a todos los concejales de que, a pesar de las dificultades en esta cartera, que es dura para esta ciudad, vamos avanzando a buen paso, estamos tomando las decisiones difíciles pero adecuadas para poder generar estos cambios", dijo Bocarejo

La semaforización inteligente

El funcionario insistió en la claridad y certeza jurídica alrededor de la estructuración del proceso de los semáforos inteligentes, "estamos evaluando los siguientes pasos, lo que es claro es que la suspensión en este momento se debe dar de mutuo consentimiento, precisamente esta tarde tenemos una reunión con el contratista y el interventor del proyecto y vamos a pedirle nuevamente un concepto a la Procuraduría sobre cómo proceder, sobre si nos pueden hacer algún acompañamiento, algún tema que nos permita ver la posibilidad de avanzar pero pues es algo que aún no hemos decidido y estamos evaluando".

El sistema de taxis inteligentes

El otro frente de guerra que le ha tocado librar a Juan Pablo Bocarejo es con el gremio de los taxistas, en ese lado del "cuadrilátero", los taxistas se han opuesto de manera rotunda al cambio del taxímetro por una aplicación y una tablet. Hugo Ospina, líder de los taxistas en Bogotá, ha explicado en varias oportunidades que no hay otra tecnología, diferente al taxímetro, que permita medir y cobrar un servicio de taxi corriente, no existe aprobado por el estado otra unidad de medida y por el contrario existen castigos y sanciones de tránsito para los vehículos tipo taxi que no lleven un taxímetro.

Juan Pablo Bocarejo insistió en las últimas horas en las bondades del nuevo sistema que por lo pronto sigue suspendido, "En el tema de taxi inteligente, el Consejo de Estado de alguna manera nos da un espaldarazo porque suspende la medida cautelar que había planteado, pero lo fundamental en el tema de taxi inteligente es que el Ministerio de transporte actualice, enmiende el error que se había generado cuando se sacó la resolución y podamos seguir adelante".

Por lo pronto, el secretario de Movilidad, espera poder asistir al Concejo el próximo 26 de septiembre, fecha fijada por el cabildo para dar continuidad al debate de control político sobre el sistema de taxis inteligentes, debate al que ha dado luces de asistir y al que llegaría en un momento de desventaja política.