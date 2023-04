El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), reveló detalles en Mañanas Blu sobre el camión que lograron interceptar y que pretendía entrar a la cárcel La Picota en Bogotá con licor, cocaína, celulares y hasta electrodomésticos.

Según señaló, se capturó al conductor y se hizo el proceso de judicialización porque, además de intentar dichos elementos de manera ilegal, llevaba marihuana y, al parecer, cocaína.

¿Quiénes son los responsables?

“Detectamos el camión en el primer filtro. Esta vez no ingresó a ninguno de los pabellones; estamos en proceso investigativo para determinar a dónde iba (…) Todavía no tenemos claridad para quién iba, no está claro que era para los extraditables”, comentó el coronel Gutiérrez en Mañanas Blu, con Néstor Morales.

¿Cómo se dieron cuenta?

Contó que lograron darse cuenta a tiempo porque recibieron una información de “una fuente humana” que les dijo lo que pretendían hacer.

“Nos llega una llamada anónima donde nos dicen: ‘Pilas que los van a golear’. Entonces se incrementan los protocolos. Ya tenemos fuentes humanas”, puntualizó.

Detalles del caso

Se trataba de un camión tipo furgón Luv que estaba completamente lleno con los siguientes elementos: más de 500 botellas de licor como whisky, tequila, aguardiente y ron; 150 latas de cerveza; 300 tarjetas sim; sogas; celular; marihuana y cocaína; electrodomésticos; cigarrillos, elementos de barbería, aseo y hasta grameras digitales.

