¡Por Dios, no más cierres! Desesperado llamado de empleados y empresarios de vida nocturna en Bogotá

De la vida nocturna en Bogotá viven bares, restaurantes y casinos, y alrededor de ellos un gran número de trabajadores que estaban esperanzados en que 2021 les permitiera reponerse de la crisis, pero el año los recibió con toques de queda, cuarentenas de fin de semana y cierres nocturnos.

Ha sido muy difícil que te corten la luz, que una semana tengas para comer una vez al día y no como antes que comías tres veces. Esta Navidad fue muy triste para muchos de nosotros porque ni siquiera se podía decir tengo una cena, nada, simplemente acostarte y pedir que reactiven esto y se acabe rápido aseguró Paula, una ingeniera que dedicó los últimos 12 años de su vida a administrar bares.

En medio de esta situación cada día de cierre es un día sin ingresos. Aplica igual si es cierre nocturno, cuarentena general o cuarentena de fin de semana: si no se puede trabajar simplemente no hay ingresos.

"Estamos totalmente cableados, sin trabajo, y ahora que había aparecido algo medianamente estable nos vuelven a cerrar", dijo Juan Pablo Sánchez, músico de profesión.

Para Camilo Prieto, que todavía es mesero, estos días de restricciones implicarán buscarse por otro lado lo que el restaurante no podrá pagarle. "Hasta Picap me ha tocado hacer, uno no puede estarse en la casa".

Las empresas también están al límite. Alfonso Méndez, un empresario de casinos, contó 159 días de cierre obligatorio el año pasado, más de cinco meses de gastos. Su negocio se estaba empezando a recuperar y de nuevo se vino al piso: hoy vende el 30% de lo que vendía antes de la pandemia.

Lo que le pedimos al Gobierno es por Dios, ya no más cierres. Este fin de semana que pasó cerramos desde el jueves y volvimos a abrir hasta esta mañana, fueron cuatro días perdidos pagando arriendo, pagando IVA, pagando empleados, pagando servicios públicos y sin recibir ni un centavo dijo