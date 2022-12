Problemas en Hospital de Kennedy no son por nuevo modelo de salud: Distrito

En entrevista con Vive Bogotá, el secretario de Salud de Bogotá, Luis Gonzalo Morales, desmintió que los problemas se estén presentando por el nuevo modelo de salud del alcalde Enrique Peñalosa.



“No es cierto, el nuevo modelo de salud de Enrique Peñalosa lleva escasamente 9 días de funcionamiento y no tiene ningún sentido achacarle un problema de vieja data de este hospital a un modelo que no lleva ni dos semanas funcionando”, enfatizó.



Entre tanto, sobre el supuesto cierre de servicios médicos en varios centros asistenciales como el de Kennedy, Morales comentó que “eso no es cierto”.



“En el caso concreto del Hospital de Kennedy, nosotros no tenemos ni problema presupuestal ni problema de tesorería, lo que ha sucedido es que se hicieron una serie de contratos algunos de los cuales no cumplen con requisitos legales”, finalizó.



Cerró aclarando que la Alcaldía de Enrique Peñalosa, ni cerrará el Hospital de Kennedy ni se cerrarán servicios.