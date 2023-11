Profesor de inglés en Bogotá era el jíbaro de sus alumnas: las intoxicó y lo capturaron

Las autoridades investigan el caso de cuatro niñas estudiantes de un colegio del barrio Madelena, en la localidad del Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, que fueron encontradas desmayadas, al parecer, producto de una sobredosis.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, dicen los familiares de las niñas, que cursan octavo grado, que al parecer el profesor de inglés era quien les daba los estupefacientes.

Y precisamente este jueves, cuando una de las menores estaba cumpliendo 15 años, preparó una mezcla de dos sustancias, lo que habría provocado la sobredosis, según contaron parientes de las niñas a Blu Radio.

"A mi mami la llamaron y le dijeron que que ella se había desmayado. Pues mi mami no creyó que fuera algo tan grave. Cuando llegó allá, estaba mi hermana junto con otras tres niñas desmayadas, vomitando en el suelo porque el tipo les había dado en horas de la mañana ese tussi y les dijo que tenía que ingerirlo por la boca por la nariz y que les iba a hacer un mayor efecto", detalló una familiar de las menores afectadas.

Las niñas fueron llevadas a un centro médico, donde están en un proceso de desintoxicación y dicen que están fuera de peligro. Por su parte, el mismo profesor fue llevado por los padres de las niñas a la Policía para que lo capturaran.

"¿Qué pensó? ¿Que eso se iba a quedar así? Qué belleza. Tirece ya viejos como usted, vaya a la pudrición usted, pero no venga a tirarse acá a las niñas", le reclamó una mujer al profesor al ser capturado y a quien le encontraron algunas dosis en la maleta.

Las niñas hospitalizadas le confesaron a sus familiares que, al parecer, el profesor de inglés les venía vendiendo esas dosis desde el mes de agosto y que habría más niños involucrados en el colegio, ya que en cada dosis les entregaban un sticker.

Un distintivo que la mayoría de los celulares, en las carcasas de sus equipos móviles, tienen ese sticker y lo pueden verificar, sobre todo en alumnos de décimo y once grado.

"El colegio no se hace responsable, no dice nada la coordinadora todo el tiempo es una persona muy grosera y el tipo está allá, en la Fiscalía y me toca ir a poner las denuncias", denunció la hermana de una de las niñas hospitalizadas.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: