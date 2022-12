Proyecto metro de Bogotá podría afectarse por entrada en vigencia de ley de garantías

El Gobierno Nacional lucha contra el tiempo para sacar adelante el metro de Bogotá, según dijo en BLU Radio el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía.



La razón de esta afirmación se basa en que el próximo 11 de noviembre entra en vigencia la ley de garantías y, por lo tanto, desde esa fecha hasta las elecciones presidenciales, no se podrá contratar.



“Ese es el último día para firmar el convenio de cofinanciación. Así que los tiempos están marcados. En ese sentido, si no se cierra la parte de la financiación del Distrito, antes de esta fecha, no se podría sino hasta el próximo gobierno”, explicó.



El funcionario explicó – de otro lado - que esta vez la iniciativa va mucho más allá que el famoso cheque simbólico que se dio en la administración de Gustavo Petro.



“Realmente no fue un cheque sin fondo. Quiero explicar qué diferencia esta ocasión con la administración anterior: el cheque reflejaba el aval fiscal, es decir, el cupo para otorgar el dinero que garantizaba la construcción del metro subterráneo”, dijo.



“Ayer ocurrieron dos cosas, el aval fiscal se tiene que revisar porque el inicio arrancaba en 2017. Tenemos que actualizar el cupo fiscal. Lo segundo fue la declaratoria de importancia estratégica en el seno del Conpes en el Consejo de Ministros”, añadió.



Agregó que el Gobierno siempre ha estado listo para girar el 70 por ciento que le corresponde para la realización de la obra.

“Ahora el balón está en la cancha del Distrito”, dijo.



