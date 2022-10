Puente Hisgaura está listo para operar: Sacyr sobre reparos de Contraloría

La constructora Sacyr asegura que el Puente Hisgaura está listo para entrar en servicio y pide al Fondo de Adaptación que las diferencias sobre el contrato se resuelvan mediante un tribunal de arbitramiento.



Las declaraciones de Sacyr se dan luego de un informe de la Contraloría, en el cual la entidad alertó sobre el riesgo de perder los más de 90.000 millones de pesos invertidos en el proyecto porque el puente no ha entrado en operación.



"Esta es una estructura segura, estable, duradera y lista para entrar en servicio", dijo Carlos Rosado, asesor de asuntos públicos de Sacyr.



Sacyr dice que está dispuesta a garantizar la estabilidad de la obra por 10 años.



La Contraloría también llamó la atención sobre los sobrecostos por más de 5.000 millones de pesos generados hasta el momento.



Según Sacyr, los diseños originales del puente no eran viables y la compañía tuvo que ajustarlos para garantizar la seguridad de la obra.



"Como ocurre en los contratos y está permitido por la ley pueden presentarse costos adicionales, que están debidamente soportados no solo por la interventoría, sino por las innumerables entidades que han hecho parte de las actas y de las innumerables mesas, entre ellas en Invías y el Fondo de Adaptación", dijo Rosado.



Los otros puentes



Actualmente está en trámite un tribunal de Arbitramento ente Sacyr y el Gobierno Nacional para resolver las diferencias por la no construcción de otros dos puentes en la vía.



De acuerdo con Sacyr, los diseños originales de esos puentes también eran inviables y por eso se decidió darle prioridad la construcción del puente Hisgaura.



Actualmente los puentes La Judía y Sitio 43 están por fuera del contrato de Sacyr y no está prevista su construcción, al menos en ese contrato.



La Contraloría dice que la no utilización de los diseños de esos puentes le costó al país más de 600 millones de pesos.



