Rectora acusada de no admitir niño con sobrepeso se defiende

La rectora del colegio Formación Integral Montsand de Bogotá, Gloría Nancy Montero, acusada de no admitir a un niño por tener sobrepeso, aclaró que en ningún momento le negó el cupo, pero sí admitió que le sugirió que él debía comprometerse a realizar ejercicio.



“Él no participa de las actividades de educación física y de formación, porque se siente cansado y tiene que sentarse”, dijo en diálogo con BLU Radio.

En ese sentido, Montero añadió que lo único que le pidió a María Paula Pérez, madre del niño, fue que se comprometiera a que el niño realizara actividad física.



Por su parte, Pérez dijo que se trata de un caso de discriminación contra su hijo: “Siento que le quieren negar el cupo porque es gordito. Yo le reclamo a la rectoría y ella me dice que le da miedo que al niño le dé un infarto, lo cual no me parece un argumento para no recibirlo”.



