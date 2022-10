Robo de bicicletas aumentó más de 400% en tres años: Personería de Bogotá

La Personería de Bogotá criticó la política del uso de la bicicleta de la administración distrital.



Carmen Castañeda, personera de Bogotá, dijo que el "hurto de bicicletas aumentó en 429% en tres años. 15 biciusuarios murieron durante los primeros 3 meses de 2019. Cerca del 17% de las ciclorrutas y bicicarriles están en mal o regular estado".



Agregó que por la falta de señalización, falta seguridad, de iluminación, entre otras, Bogotá no se debería llamar la “capital mundial de la bicicleta”. “Es un acto irresponsable de esta administración".



La Personería informó que el registro único de bicicletas es voluntario y no hay cómo establecer la efectividad de la medida. Existen 13.008 bicicletas inscritas y 25.902 biciusuarios, pero la información no es de acceso público.



